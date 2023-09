Duell mit Borussias U23 Im Derby will Beeck zurück in die Erfolgsspur

Gerade gegen die Borussia wäre er sehr gerne dabei gewesen – schließlich ist der Ur-Gladbacher auch ein Ur-Borusse. „Von der U9 bis zur U23 habe ich da alles durchlaufen“, betont er. Und da ist ja auch noch eine pikante familiäre Konstellation. Denn sein Vater René Pluntke ist schon über zehn Jahre Betreuer bei Borussias U23. „Wir sind ja aber in dieser Konstellation schon einmal aufeinandergetroffen“, merkt Pluntke schmunzelnd an. Das war freilich nur in einem Testspiel: Am 25. Februar dieses Jahres siegte Beeck auf dem Fohlenplatz 10 am Borussia-Park zum Ende der Vorbereitung 4:3.