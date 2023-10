Gastspiel in Köln Nun will Beeck auch den Auswärtsbock umstoßen

So erfolgreich die Auftritte in der heimischen Umgebung bislang sind (auch bei der einzigen Niederlage gegen den 1. FC Düren bot Beeck eine gute Leistung): Auswärts steht noch gar nichts auf der Habenseite. Alle vier Partien in der Fremde gingen bislang verloren – auswärts hat Beeck den Bock also noch gar nicht umgestoßen, selbigen noch keinen Zentimeter bewegt.