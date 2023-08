2:3-Pleite gegen Bocholt Beeck schlägt aus 70 Minuten Überzahl keinen Profit

Genau ein solcher war in der 75. Minute Marko Stojanovic. Da erlief der Bocholter einen in die Mitte nach vorne geschlagenen Ball Takahito Ohnos, marschierte los und traf aus 25 Metern zum 3:2 – Nils Hühne fälschte den Ball für seinen Keeper Ron Meyer dabei unerreichbar ab. So stand Beeck am Ende mit leeren Händen da. „Wir haben uns selbst geschlagen“, konstatierte Hühne. Marc Kleefisch war trotz seines dritten Saisontors ebenfalls reichlich bedient: „Wir wollten hier anscheinend in Schönheit sterben, haben in Überzahl nicht mehr das gemacht, was abgesprochen war.“ Einen kuriosen Verlauf hatte auch Bocholts Coach Dietmar Hirsch ausgemacht: „Das war kein alltägliches Spiel“ – war es in der Tat nicht.