Niederlage gegen RW Oberhausen Beecks Pleite durch Fehlerfestival und Moritz Stoppelkamp

Erneut geriet Beeck früh in Rückstand: Bei einem Freistoß von der linken Strafraumseite stand die Mauer schlecht, der flach hereingezogene Ball Stoppelkamps passierte so Freund und Feind und schlug im langen Eck ein (3.). Finn Stromberg, Beecks auffälligster Offensivakteur an diesem Abend, gab für den FC die erste nennenswerte Duftprobe ab (11.), ehe Beecks Keeper Ron Meyer einen Kopfball von Cottrell Ezekwem exzellent parierte (15.) – danach sollte er einige Male alles andere als gut aussehen.