Aufstieg durch Verzicht von Hennef Das gallische Dorf Beeck spielt wieder Regionalliga

Zugänge Nach den beiden neuen Torhütern hat Beeck nun auch die ersten beiden neuen Feldspieler unter Vertrag genommen. Von Mittelrheinligist Fortuna Köln U23 kommt Francisco San José. Der 20-Jährige stammt aus Rheindahlen, hat in ­Beeck unter Trainer Stefan Frühling, heute Mitglied des geschäftsführenden Vorstands, auch schon mal in der Jugend gespielt. „Er ist ein Junge für die rechte Außenbahn“, erläutert Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen.



Gestandener Akteur Zugang Nummer zwei kommt ebenfalls aus der Mittelrheinliga. Für den BC Viktoria Glesch/Paffendorf hat Timo Braun in der abgelaufenen Saison zwölf Tore erzielt und 13 Treffer vorbereitet. Auch der 25-Jährige ist auf der Außenbahn zu Hause. „Timo hat in den vergangenen Jahren immer seine Torquote gehabt. Ihn zeichnet zudem gerade auch seine Schnelligkeit aus“, sagt Henßen.