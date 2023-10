Heimsieg gegen Rödinghausen Beecker Torflut in der ersten Halbzeit

Auf dem Platz zeigte sich dann freilich – zumindest zahlenmäßig – ein ganz anderes Kräfteverhältnis. Denn die Kleeblätter schlugen den eigentlichen Titelaspiranten 4:1 – alle Tore fielen in der ersten Halbzeit. Vier ­Beecker Tore in einer Hälfte: Das hatte es in der Regionalliga noch nie gegeben. Von daher war es in der Tat ein Spiel für die Geschichtsbücher. Das wäre es erst recht geworden, wenn der wieder einmal blendend aufgelegte Marc Kleefisch in der 88. Minute nicht freistehend an Keeper Matthis Harsman gescheitert wäre. Denn fünf Tore in einer Partie sind Beeck in der Regionalliga noch nie geglückt – die Partie gegen Rödinghausen war Beecks 157. Regionalligamatch.