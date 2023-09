Regionalligist gastiert im Parkstadion Auf diesen prominenten Stürmer trifft der FC Wegberg-Beeck

Denn seit dieser Saison stürmt für den Knappennachwuchs Pierre-Michel Lasogga (31). Der gebürtige Gladbecker schoss einst für den Hamburger SV und Hertha BSC in 128 Bundesligaspielen 34 Tore – und in der 2. Liga in 59 Spielen 27 Tore. Dazu kommen elf Treffer in 16 DFB-Pokalspielen. 2019 wechselte Lasogga für drei Jahre nach Katar. Nach einem Jahr Pause stürmt er seit Sommer für Schalkes Zweite. Zwei Tore und ein Assist stehen dort für ihn bislang zu Buche.