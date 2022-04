Beeck empfängt die Sportfreunde : Volle Lotte gegen den Mitkonkurrenten

Sebastian Wilms (r.) ist seit 2011 fester Bestandteil von Beecks Erster Mannschaft. Der Leistungsträger hat bislang als Einziger die 100er-Marke an Regionalliga-Spielen im Beecker Trikot geknackt – aktuell sind es 130. Gegen Lotte (hier eine Szene aus dem Vorjahr) dürfte nun das 131. Spiel dazukommen. Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Fussball-Regionalliga Der FC Wegberg-Beeck spielt am Samstag daheim gegen die Sportfreunde Lotte – das nächste Sechs-Punkte-Spiel. Urgestein Sebastian Wilms möchte nicht nur dieses Spiel unbedingt gewinnen, sondern auch einen Tankgutschein von Trainer Mark Zeh.

Von Mario Emonds

In der Hinrunde feierte Beeck am zwölften Spieltag mit 1:0 daheim gegen Borussia Mönchengladbachs U23 endlich den ersten Saisonsieg – und ließ eine Woche später durch zwei sehenswerte Tore Nils Hühnes und Jeff-Denis Fehrs mit 2:1 bei den Sportfreunden Lotte direkt den ersten Auswärtssieg folgen. Vergangene Woche gewann der FC nun auch das Rückspiel im Rheydter Grenzlandstadion gegen die Borussia 1:0. Folglich hoffen alle im Beecker Lager am Samstag auf ein erneutes Déjà-vu. Denn dann kommt Lotte zum nächsten Sechs-Punkte-Spiel ins Waldstadion.

Die Ausgangslage ist einfach: Um auch nach dem Spiel noch auf das Wunder Klassenerhalt hoffen zu können, benötigen die Kleeblätter unbedingt den zweiten Sieg in Serie. Der weitere Mitkonkurrent Bonner SC, der dieselbe Anzahl an Spielen absolviert hat, hat zeitgleich den schweren Gang zu Aufstiegsaspirant Preußen Münster vor der Brust. Gewinnt Beeck und verliert Bonn, würden die Kleeblätter den Rückstand auf den BSC auf vier Zähler verkürzen – und nächste Woche Samstag spielt Beeck in Bonn. Gewinnt der FC beide Spiele, wäre er wieder voll bei der Musik dabei – aber auch nur dann. Aktuell hat Beeck einen Punkt mehr als Lotte, freilich auch schon eine Partie mehr ausgetragen – und zudem das schlechtere Torverhältnis. Auch daher ist ein Sieg gegen die Sportfreunde nun eigentlich Pflicht.

INFO Kühnel wegen zehnter Gelber Karte gesperrt FC-Personalien Neben weiterhin Jonathan Benteke (Sprunggelenkverletzung) fällt gegen Lotte auch Meik Kühnel aus: Er hatte in Rheydt seine zehnte Gelbe Karte gesehen. Wieder zum Kader zählt dagegen Shpend Hasani, der aus disziplinarischen Gründen gegen Gladbach nicht dabei war. „Shpend hat diese Woche im Training Gas gegeben. Er war einsichtig und hat die gewünschte Reaktion gezeigt“, sagt Zeh.

Von einem „Endspiel“ möchte Beecks Coach Mark Zeh aber nicht sprechen: „Das ist einfach ein Heimspiel gegen einen direkten Konkurrenten, den wir unbedingt schlagen wollen. Der Glaube, dass wir es noch schaffen können, ist bei uns ungebrochen.“

Dem pflichtet Beecks dienstältester Spieler vorbehaltlos bei: „Die Stimmung im Team ist gut, wir glauben weiter an das Wunder Klassenerhalt. Totgesagte leben länger – da scheint ja wirklich was dran zu sein“, sagt Sebastian Wilms. Der 29-Jährige ist seit 2010 im Verein, absolvierte zunächst sein letztes Jugendjahr beim FC und ist seit 2011 fester Bestandteil von Beecks Erster Mannschaft. Wilms ist auch der einzige Spieler, der für Beeck schon mehr als 100 Regionalligaspiele bestritten hat – aktuell sind es genau 130.

Vergangene Woche hat Wilms seinen Vertrag ebenso um ein weiteres Jahr verlängert wie sein „Spezie“ Stefan Zabel, der seit 2013 im Verein ist. „Ich fühle mich hier einfach wohl, stimmen auch die Strukturen“, sagt Wilms. Der genießt in Beeck seit jeher den Ruf, nicht gerade ein Trainingsweltmeister zu sein. „Im Training liefert der Sepp oft Dienst nach Vorschrift ab, doch wenn ich ihn dann in den Spielen sehe, dann muss ich einfach sagen: wow!“, hatte vor vielen Jahren schon der damalige Trainer und heutige Sportliche Leiter Friedel Henßen über diesen Beecker Dauerbrenner gesagt.

Einen Trainingsweltmeister dürfte nun auch Zeh aus Wilms nicht mehr machen. Doch während es ein Trainingsweltmeister im Spiel eben einfach nicht auf die Reihe kriegt, ist bei Wilms das Gegenteil der Fall – ganz nach dem zeitlos gültigen Adi-Preißler-Spruch „Entscheidend ist auf‘m Platz.“ Da hat Wilms nach einer für ihn durchwachsen gelaufenen Hinrunde nun wieder zur gewohnten Stärke zurückgefunden – und das nach dem Rauswurf von Kevin Weggen nun bevorzugt auf der Sechserposition, die er von früher freilich auch schon bestens kennt. „Sebastian spielt stark“, attestiert ihm auch Zeh, der froh ist, dass ihm Wilms und Zabel auch in der nächsten Saison zur Verfügung stehen.

So ganz möchte Wilms den Ruf, im Training stets nur das Nötigste zu tun, aber doch nicht stehen lassen – und dafür gibt es auch einen handfesten Beweis. Denn in der Regel einmal die Woche bewertet Zeh in einer von ihm akkurat geführten Tabelle dezidiert die Trainingsleistungen, die er an mehreren Parametern festmacht und nach denen er dann Punkte vergibt. „Am Ende einer Halbserie kriegen die Bestplatzierten von mir zur Belohnung einen Tankgutschein“, erläutert Zeh.