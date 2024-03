Hoher Sieg gegen Schalke II Beeck sendet ein kräftiges Lebenszeichen

Überschattet wurde der Erfolg von einer schweren Verletzung des Schalkers Felix Allgaier: In der 20. Minute rauschte er bei einem Kopfballduell mit Leon Pesch so vehement und unglücklich zusammen, dass der Schalker für kurze Zeit sogar das Bewusstsein verlor. Die Partie wurde für 18 Minuten unterbrochen, in der Allgaier auf dem Platz von Rettungssanitätern behandelt wurde. Danach wurde er im Rettungswagen ins Erkelenzer Krankenhaus gebracht. „Felix ist stabil und bei Bewusstsein. Er wird wieder auf die Beine kommen. Das ist für uns heute das Wichtigste“, merkte in der Pressekonferenz S04-Coach Jakob Fimpel an. Mit dem Spiel hielt er sich nur kurz auf: „Beeck hat immer im richtigen Moment die Tore gemacht. Es war ein hochverdienter Sieg für den FC.“