Pleite gegen Köln II Beeck kassiert die bitterste Saisonniederlage

Die Niederlage sortierte Pluntke so ein: „Man sollte es nüchtern betrachten: Das war in dieser Saison die bislang einzig unverdiente Niederlage, nachdem wir in der Hinrunde in einigen Heimspielen auch viel Glück gehabt haben – so was gleicht sich im Laufe einer Saison zumeist eben aus.“ Und den Abstiegskampf beurteilte der Kapitän so: „Das ist ein echtes Schneckenrennen. So richtig abgesetzt hat sich jedenfalls noch keiner.“ Das Positive hob derweil Norman Post hervor: „Die erste Halbzeit hat doch deutlich gezeigt, dass wir uns noch lange nicht aufgegeben haben. Wir leben weiterhin.“