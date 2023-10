Beeck besiegt U23 von Paderborn Kleefisch – lädierte Nase, intakter Torriecher

So richtig fassen konnte es Sebastian Wilms kurz nach dem Abpfiff noch nicht. „Allmählich wird die Heimserie ein bisschen unheimlich“, bekannte der dienstälteste Spieler des FC Wegberg-Beeck, der als Einziger alle Beecker Regionalliga-Spielzeiten mitgemacht hat. Soeben hatten die Kleeblätter die U21 des SC Paderborn 3:2 geschlagen und damit im sechsten Heimspiel den fünften Sieg gefeiert – ein in all den Regionaligajahren zuvor völlig unbekanntes Hochgefühl machte sich so nun im Waldstadion breit.