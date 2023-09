Beecks Ersatzkeeper hält Sieg fest Hasenbeins Sternstunde beschert Derbysieg über Borussia

„Auch wenn einige am Ende leichte Krämpfe hatten: Meine Jungs haben sich in alles reingeworfen – das macht mich einfach stolz. Und es war so wichtig, unsere Negativserie von drei Niederlagen in Folge nun zu beenden“, erklärte Zeh. „Beecks Keeper hat überragend gehalten, und wir hatten kein Schussglück“, meinte Polanski – und ging auch auf das 1:0 ein: „Da gucken wir uns gegenseitig an, wer da noch den Fuß reinhalten kann. Bei unseren eigenen Schüssen waren dagegen immer acht Beecker Füße dazwischen.“