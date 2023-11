Nächster Dreier in der Regionalliga? Beeck gehen vor Lippstadt-Spiel die Innenverteidiger aus

An die Lippstadter Liebelt-Arena hat Beeck sehr gute Erinnerungen. Was vor allem mit dem dortigen Spiel am 31. Oktober 2020 zu tun hat. Da gewann Beeck durch ein Kopfballtor Marvin Brauweilers auf Freistoßflanke André Mandts mit der letzten Aktion des Spiels in der vierten Minute der Nachspielzeit mit 2:1. Es folgte eine wahre Gefühlsexplosion – es war zweifellos der bislang emotionalste Moment überhaupt in Beecks Regionalligageschichte.