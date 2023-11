Duell gegen Mitaufsteiger Souverän im Pokal und nun in ungewohnter Favoritenrolle

Info

Aktion Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat es vor kurzem im großen Stil vorgemacht, Beeck tut es in abgespeckter Form nun auch: Der Eintritt auf allen Stehplätzen ist im Waldstadion gegen Velbert frei. „Kommt vorbei und unterstützt die Mannschaft, damit das gallische Dorf auch am Freitag weiter eine Festung bleibt“, heißt es dazu in der offiziellen Mitteilung des Vereins.

Ideengeber Die Idee dazu hatte Beecks Boss Werner Tellers: „An die Aktion der Fortuna habe ich dabei überhaupt nicht gedacht. Ich möchte die Bude einfach voll haben. Denn für das, was wir abliefern, ist der bisherige Zuspruch eindeutig ausbaufähig.“ Er habe in den vergangenen Wochen häufig die Erfahrung gemacht, dass erstmalige Besucher vor allem über das Tempo und die Intensität der Spiele positiv überrascht seien. Das treffe auch auf Besucher aus seinem Heimatort zu. „Die wollten sich mal angucken, was der Bekloppte in Beeck so macht – und waren dann vom Niveau mächtig beeindruckt.“