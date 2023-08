Beeck empfängt Düren Das brisante Regionalliga-Derby der absoluten Gegensätze

Zurück zum 1. FC: Auch diese an Realsatire grenzenden Episoden der jüngeren Vergangenheit erhärten ganz massiv den Verdacht, dass in Düren seit zig Jahren zwar massiv in Beine, aber so gut wie gar nicht in Steine investiert wird – in dem Fall sogar wortwörtlich. Was Dürens Spieler Meik Kühnel, zuvor für Beeck am Ball, gegenüber der Aachener Zeitung in dieser Woche auch frank und frei bestätigte: „Es ist ja kein Geheimnis, dass es beim Drumherum in Düren an allen Ecken und Kanten noch Nachbesserungsbedarf gibt. Es ist schon deutlich besser geworden, aber ohne unseren Trainer sähe es hier wohl ziemlich düster aus.“