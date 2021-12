Regionalligist braucht Punkte im Abstiegskampf : Beecks Jahresausklang bei Fortunas Reserve

Auf Beecks Keeper Stefan Zabel wird es auch in Düsseldorf wieder ankommen. An das Paul-Janes-Stadion hat der 30-Jährige persönlich aber keine guten Erinnerungen: Im November 2020 zog er sich dort beim 0:0 bereits nach wenigen Sekunden einen Teilanriss im Innenband im Knie zu, fiel danach lange aus. Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Fussball-Regionalliga Zum Abschluss des Jahres tritt Beeck in Düsseldorf bei Fortunas Reserve an – und feiert damit ein Wiedersehen mit Tom Geerkens. Das Verletztenlazarett hat sich gelichtet. „Wir haben in der Hinrunde einige Male zu viel Remis gespielt – bei der Fortuna wollen wir nun gewinnen“, sagt Coach Zeh.

Von Mario Emonds

Das Daumendrücken half am frühen Dienstagabend nicht. Da verlor die U 23 Fortuna Düsseldorfs das Nachholspiel bei den Sportfreunden Lotte 1:3 – nichts war es so mit Schützenhilfe für den FC Wegberg-Beeck, der durch Lottes Sieg vom ersten auf den zweiten Abstiegsplatz zurückfiel. Bis zum rettenden Platz 15 sind es für die Kleeblätter aber weiterhin nur drei Punkte.

Just bei den Düsseldorfern tritt Beeck am Samstag zum sportlichen Jahresausklang an – für den FC ist es nach dem ausgefallenen Heimspiel am vergangenen Samstag gegen Fortuna Köln das erste Spiel der Rückrunde. Für die gibt Trainer Mark Zeh grundsätzlich diese Parole aus: „Wir haben in der Hinrunde oft nur ein Remis geholt, wenn wir gut gespielt haben. Das muss nun anders werden. Wir brauchen für den Klassenerhalt Siege, und damit wollen wir im Paul-Janes-Stadion anfangen.“

INFO Martin Bader nicht mehr Aachens Gschäftsführer Paukenschlag Der sportliche Niedergang bei Alemannia Aachen (Platz 18) fordert das nächste Opfer: Nach Trainer Patrick Helmes (Nachfolger Fuat Kilic) musste am Mittwoch nun auch Martin Bader gehen, Geschäftsführer für den sportlichen und kaufmännischen Bereich. Der frühere Manager vom 1. FC Nürnberg (dort hatte er seine beste Zeit), Hannover 96 und 1.FC Kaiserslautern bekam „aus wichtigem Grund“ die fristlose Kündigung – so die offizielle Begründung des Vereins. Amtszeit Der 53-Jährige hatte erst Anfang März 2021 den Job in Aachen angetreten – mit allseits großen Erwartungen dank seiner Kontakte und Erfahrungen aus Erster und Zweiter Liga. Angezählt war Bader aber schon nach der Entlassung von Helmes. Denn Bader hatte dem früheren Nationalstürmer bis zum Schluss den Rücken gestärkt – Helmes’ Entlassung hatte der neugewählte Aufsichtsrat betrieben.

Personell sieht es dafür besser aus als zuletzt. Sebastian Wilms und Justin Hoffmanns, die bei Beecks Pokalaus in Hürth Mittwoch vor einer Woche angeschlagen ausgewechselt werden mussten, haben diese Woche wieder voll trainiert. Komplett fehlte in Hürth Jeff-Denis Fehr, der da zur Beobachtung im Krankenhaus weilte, nun aber wieder dabei ist. „Er hat vom Arzt grünes Licht bekommen, ist wieder voll belastbar“, erläutert Zeh. Komplett beschwerdefrei ist zudem nun auch wieder Kapitän Maurice Passage. Ausfallen werden in Düsseldorf so wohl nur Jan Bach und Aaram Abdelkarim (beide Zerrungen).

Das Hinspiel verlor Beeck 1:2. Heiße Duelle lieferte sich dabei speziell Beecks Zugang Kevin Weggen mit Düsseldorfs Tom Geerkens. Letzterer hatte zuvor seine ersten beiden Seniorenjahre in Beeck verbracht – mit ihm feiert der FC nun also ein erneutes Wiedersehen.

Die Fortuna-Zwote steht jenseits von Gut und Böse mit 28 Punkten auf Platz neun – mit Auf- oder Abstieg hat das Team von Nico Michaty aller Voraussicht nach in der Rückrunde nichts zu tun, kann daher befreit aufspielen. Mehr Druck hat da schon Beeck. „Jedes Spiel ist in dieser Klasse für uns schwer. Doch wenn wir die Fehlerzahl sehr gering halten, können wir in Düsseldorf sicherlich auch gewinnen. Im optimalen Fall würden wir dann sogar auf dem ersten Nichtabstiegsplatz überwintern“, sagt Zeh.

Dafür müsste freilich der Bonner SC gegen Schlusslicht KFC Uerdingen verlieren, dürften zudem die Sportfreunde Lotte in Homberg im zweiten Kellerduell nicht gewinnen. Dazu stehen sich mit der U23 von Schalke 04 und Alemannia Aachen zwei weitere Kellerkinder in einem Direktduell gegenüber. Fazit: Die Abstiegsregion könnte am letzten Spieltag vor der kurzen Winterpause noch ordentlich durcheinandergewirbelt werden.

Mit einem Duell gegen einen direkten Konkurrenten startet Beeck am Samstag, 22. Januar, auch ins neue Jahr. Zu Gast im Waldstadion ist dann Homberg. Ob der FC in der Winterpause personell noch einmal nachlegt, ist offen. „Wir würden keinen Perspektivspieler holen. Wenn wir was machen, dann würden wir nur einen Erste-Elf-Spieler holen – also jemanden, von dem wir überzeugt sind, dass er uns auf Anhieb weiterhilft“, merkt Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen dazu an.