Erstes Punktspiel 2022 für FC Wegberg-Beeck : Aufgalopp bei einem Titelanwärter

Beecks Winterzugang Mohamed Redjeb (am Ball) war zuletzt zwar krank, steht für die Partie in Münster aber wieder zur Verfügung – und damit vor seinem Premierenspiel für den FC. Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Fußball-Regionalliga Nach dem Spielausfall am vergangenen Samstag startet der FC Wegberg-Beeck nun bei einem der Topteams ins neue Fußballjahr: Am Samstag tritt der FC bei Preußen Münster an. Im Hinspiel war Beeck beim 0:4 völlig chancenlos.

Krasser Außenseiter statt wegweisendes Sechs-Punkte-Spiel: Beeck startet ins erste Punktspiel 2022 unter ganz anderen Vorzeichen als geplant. Denn vergangenen Samstag war die Partie gegen den den VfB Homberg, einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, wegen mehrerer Coronafälle beim VfB abgesagt worden. Stattdessen nehmen die Kleeblätter den zweiten Saisonteil nun bei einem der Schwergewichte in Angriff: bei Titelkandidat Preußen Münster. Fakten und Einschätzungen zum Start.



Vorbereitung Die Wintervorbereitung wurde durch den Spielausfall um eine Woche verlängert, erstreckte sich so nun doch über knapp vier Wochen. „Alle sind gut drauf, die Trainingsbeteiligung war sehr hoch, alle haben gut gearbeitet. Dazu sind auch fast alle Mann an Bord. Von daher hätten wir sehr gerne schon gegen Homberg gespielt“, sagt Coach Mark Zeh.



Testspiele Streng genommen kann da nur eines gewertet werden. Denn das nach einer Stunde beim Stand von 1:0 wegen dichten Nebels abgebrochene Spiel gegen A-Ligist SC Rheindahlen ließ keine wirklichen Aufschlüsse zu – ganz im Gegensatz zum folgenden einzigen „richtigen“ Vorbereitungsspiel: Bei Mittelrheinliga-Tabellenführer 1. FC Düren wurde Beeck wie erwartet – und auch gewünscht – voll gefordert. Beeck gewann 3:2. „Das eine Tor waren wir unterm Strich auch besser“, merkte Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen zum kurzweiligen und intensiven Testspiel an.



Kommen und Gehen Die Fluktuation fiel beim FC in der Winterpause übersichtlich aus: Mit dem gebürtigen Leverkusener Mohamed Redjeb, der nach einem Stipendium in den USA im Herbst nach Deutschland zurückgekehrt war, ist beim FC nun ein neues Gesicht dabei. Der Deutsch-Tunesier, der zuvor bei Beecks Ligarivale Homberg spielte, kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Sechs eingesetzt werden. „Mit seiner körperlichen Präsenz, seiner Erfahrung und seiner Kopfballballstärke offensiv wie defensiv tut er uns auf alle Fälle gut“, urteilt Henßen über den 26-Jährigen, der beim 3:2 gegen Düren auch gleich seinen ersten Treffer für Beeck erzielte.

Info Spiel gegen Fortuna Köln ist erneut abgesagt Nächste Woche Eigentlich stand für Beeck am Mittwoch, 2. Februar, im Waldstadion das Nachholspiel gegen Fortuna Köln an. Das wurde nun aber erneut abgesagt. Grund: Bei den Kölnern fiel gleich für zehn Spieler ein PCR-Test positiv aus, wodurch der Fortuna aktuell daher weniger als die Mindestzahl von 16 Akteuren zur Verfügung. Daher wurde auch schon das Kölner Topspiel am Samstag gegen Essen abgesagt.

Umgekehrt verließ auch nur ein Akteur den FC: Angreifer Brooklyn Merl, der in Beeck nur eine Randrolle gespielt hatte, wechselte zum 1. FC Düren – und schoss beim 3:2 im Test ebenfalls gleich ein Tor.

Der Auftaktgegner Preußen Münster gehört zusammen mit RW Essen, Wuppertaler SV und Fortuna Köln zu den vier Großen der Liga – im altehrwürdigen Preußenstadion (1926 eröffnet) hängen die Trauben für Beeck also sehr hoch. Das war auch schon im Hinspiel so: Das 0:4 im Waldstadion gehört zu den ganz wenigen Spielen der Hinrunde, in denen Beeck einfach chancenlos war. „Was die Möglichkeiten angeht, was Personal, Finanzen und Infrastruktur betrifft, trennen die beiden Vereine Welten“, sagt Zeh.