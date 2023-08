Auswärtsspiel bei Spitzenreiter WSV Auf den FC Wegberg-Beeck wartet der Last-Minute-Spezialist

Mit 13 Punkten steht der WSV, in physischer Hinsicht wohl die stärkste Mannschaft der Liga überhaupt, nun auch an der Tabellenspitze. „Wuppertal hat enorm viel Wucht. Dass das Team schon so viele entscheidende Tore in den Schlussminuten erzielt hat, ist sicherlich kein Zufall“, sagt Mark Zeh, Coach des FC Wegberg-Beeck. Der tritt am Samstag beim Spitzenreiter an – in der Velberter IMS Arena (siehe Info).