Kreispokal : Ratheim nur dank Eigentor weiter

Kreis Heinsberg So spielten die Bezirksligisten: Der VfJ tut sich ebenso schwer, wie Kückhoven und Würm/Lindern. Heinsberg-Lieck muss sogar ins Elfmeterschießen, gewinnt 6:5.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Herbert Grass

TuS Jahn Hilfarth – TuS Rheinland Dremmen 0:5 (0:2). B-Ligist Hilfarth war dem Bezirksligist unterlegen, war mit dem 0:5 noch gut bedient. Schon nach vier Minuten eröffnete Sascha Hochgreef mit dem 1:0 den Torreigen. Auf das 2:0 musste der TuS bis zur 34. Minute warten, Kapitän Sascha Schopphoven traf. Als nach exakt einer Stunde Spielzeit Viktor Osipov auf 3:0 erhöhte, war die Sache gelaufen. Auf auf die nächste Runde dürfen sich die Rheinländer richtig freuen, empfängt man da am Dienstag Mittelrheinligist FC Wegberg-Beeck. In der Schlussphase trafen noch Frederic Nowos zum 4:0 (83.), und Kapitän Schopphoven zum 5:0 (90.+5).

SV Golkrath – SG Union Würm/Lindern 0:1 (0:1). Mit dem knochentrockenen Platz „Am Wiesengrund“ hatten beide Mannschaften so ihre Probleme. Die Entscheidung zugunsten der Union fiel schon in der fünften Minute, als René Lambertz einen an Zugang Yusito Suzuki verwirkten Foulelfmeter sicher verwandelte. „Es war ein insgesamt schwaches Spiel“, meinte SG-Trainer Jo Lambertz nach ereignisarmen 90 Minuten. Freuen darf sich Würm/Lindern jetzt auf Landesligist Union Schafhausen, der am Dienstag in Lindern erwartet wird.

SSV Blau-Weiß Kirchhoven – TuS Germania Kückhoven 1:2 (1:1). Gerade mal 13 Spieler standen Kückhovens Trainer Dirk Valley zur Verfügung. Und dazu zählten mit Co-Trainer Mark Pistor, Ersatztorwart Pascal Leuer und den Reservisten Adamu Asdalrazaki und René Köpp nicht unbedingt Stammkräfte. Nicht unverdient machte Kirchhovens Spielertrainer Volker Tholen in der 36. Minute das 1:0. Aber Kückhoven schlug nur vier Minuten später zurück, und glich durch Neuzugang Ron Van Kessel zum 1:1 aus. Die ausgeglichene Partie entschied dann in der 83. Minute Reservist Adamu Asdalrazaki mit dem 2:1-Siegtreffer für den TuS, der am Dienstag bei Sparta Gerderath ran muss.

SC Wegberg – VfJ Ratheim 0:1 (0:0). Ehad Polat entschied die Partie für die Jugendsportler mit seinem Tor in der 80. Minute. Aufgrund der Vielzahl von Torchancen, vor allem in Halbzeit eins, war der Sieg zwar verdient, aber auch ein bisschen glücklich. Denn in der 70. Minute scheiterte der SCW mit einem Foulelfmeter an VfJ-Torwart Caner Basak, ansonsten als Feldspieler unterwegs. Am Dienstag stehen sich im Heinsberger Seestadion in Runde drei nun mit dem 1.FC Heinsberg-Lieck und dem VfJ Ratheim die beiden Bezirksliga-Aufsteiger gegenüber.