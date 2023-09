VC Ratheim, Erkelenzer VV, TuS Beeck So gehen die Volleyballteams in die neue Saison

Auch die Damen des TuS Beeck stehen in den Startlöchern für die neue Saison in der Landesliga. Nachdem der Traum vom Aufstieg um Haaresbreite an der verlorenen Relegation gescheitert war, bleibt die Spielfreude ungebrochen. Während das Ziel der letzten Saison lautete, den Spaß am Sport als Mannschaft wiederzufinden, kann sich der TuS nun höhere Maßstäbe setzen.