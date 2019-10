Fußball : Rassismusvorwürfe gegen Schiedsrichter

Kreis Heinsberg Fußball: Ein im Fußballkreis Heinsberg aktiver Schiedsrichter soll mit fremdenfeindlichen Äußerungen massiv aufgefallen sein. Vor dem Kreisschiedsrichterausschuss bestätigte er den Vorwurf. Der Fall liegt schon beim FVM.

Von Anke Backhaus

Bei Jürgen Eitel, Vorsitzender des Kreisschiedsrichterausschusses im Fußballkreis Heinsberg, steht das Telefon nicht mehr still. Das Thema, mit dem nicht nur er sich zu beschäftigen hat in diesen Tagen, ist schwerwiegend, denn: Am Sonntag soll ein im Fußballkreis Heinsberg aktiver Schiedsrichter mit fremdenfeindlichen und rassistischen Äußerungen massiv aufgefallen sein. Laut soll dieser auf dem Klinkumer Sportplatz gerufen haben: „Halt die Fresse. Geht doch wieder in die Türkei zurück, ihr habt hier nichts zu suchen.“ Jürgen Eitel bestätigt auf Nachfrage unserer Redaktion die Vorwürfe, nachdem er Gespräche mit dem betreffenden Schiedsrichter geführt und dieser die Vorwürfe bestätigt hat. Im Mittelpunkt der Angriffe des Schiedsrichters steht der Verein Ay-Yildizspor Hückelhoven.

Und das ist vor wenigen Tagen passiert: Nach Ansetzung des Kreisschiedsrichterausschusses war der Unparteiische für das Spiel des SV Adler Effeld II gegen Ay-Yildizspor Hückelhoven II in der Fußball-Kreisliga C Heinsberg, Staffel 2, vorgesehen. Wie Hasan Budak für Ay-Yildizsport schildert, sei das Spiel in Effeld ruhig und fair verlaufen, ehe der Hückelhovener Ceyhan Cevahir in der 29. Spielminute das Tor zur 1:0-Führung erzielt hatte. Von dem Moment an soll der Schiedsrichter die Gastmannschaft massiv benachteiligt haben. Als ein Indiz führt Ay-Yildizspor eine Spielszene an, in der die Hückelhovener Abwehr im eigenen Strafraum erfolgreich geklärt hatte. Der Schiedsrichter soll dann auf den Punkt gezeigt und den nach Hückelhovener Angaben irritierten Effeldern einen Strafstoß zuerkannt haben. Unterm Strich ging das Spiel 2:2 aus, dabei kassierten die Hückelhovener sieben gelbe Karten und eine gelb/rote, gegen Effeld zückte der Schiedsrichter keine Karte. Die Hückelhovener merken zudem an, dass er das Spiel vier Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit abgepfiffen haben soll. Für den SV Adler Effeld sagt dazu Vorsitzender Dirk Schmitz: „Was ich bestätigen kann: Der Elfer war sicherlich umstritten, so wie das oft vorkommt.“ Ihm gegenüber habe sich der Unparteiische normal verhalten.

INFO Aus dem Verkehr gezogen Nach Angaben des Kreisschiedsrichterausschusses pfeift der beschuldigte Schiedsrichter rund 100 Spiele pro Jahr in den unteren Spielklassen. Der Fußballkreis Heinsberg hat den Beschuldigten nun gestrichen und die Vorfälle dem Fußballverband Mittelrhein gemeldet, der sich nun ebenfalls mit den Vorwürfen befasst. „Bis zur Klärung des Sachverhaltes wird er nicht mehr pfeifen. Ein solches Verhalten geht nicht, wir lassen das auch nicht durchgehen“, unterstreicht Jürgen Eitel, Vorsitzender des Kreisschiedsrichterausschusses.

Der Tag war für den Schiedsrichter im Anschluss in Sachen Fußball noch nicht vorbei. Er fuhr von Effeld nach Klinkum, um dort nach eigenen Angaben das Spiel des SV Klinkum II gegen Ay-Yildizspor Hückelhoven III (Fußball-Kreisliga C Heinberg, Staffel 1) zu pfeifen. „Ich kann das nicht nachvollziehen, da für dieses Spiel keine Schiedsrichteransetzung geplant war, denn für den Monat September haben wir die Klinkumer Mannschaft gesperrt, nachdem es einen Vorfall mit dem Trainer gegeben hat. Dies ist allerdings klar, so dass sich die Klinkumer mit dem jeweiligen Gegner auf einen Unparteiischen einigen müssen. Das hat für das betreffende Spiel auch ohne Probleme geklappt. Ohnehin ist es so: Ist der Schiedsrichter nicht angesetzt, so ist er auch nicht versichert“, erläutert Jürgen Eitel für den Kreisschiedsrichterausschuss. In Klinkum hatte das Spiel bereits begonnen, so dass es also für den beschuldigten Schiedsrichter nichts mehr zu tun gab. Im Anschluss sollen dann die bereits genannten Worte gefallen sein.

„Es wurde ganz still“, merken die Hückelhovener selbst an. Und: „Es ist eigenartig. Zwei Mannschaften, 22 Spieler gehen fair und sportlich in den Zweikampf. Allerdings geht die Feindseligkeit von der Person aus, von der es am wenigsten erwartet wird. Ay-Yildizspor Hückelhoven ist nur ein Fußballverein, der die Stadt Hückelhoven so gut es geht repräsentiert. Dass der Verein zum größten Teil aus Migranten und Nachfahren von Bergbauarbeitern besteht, ist aus unserer Sicht nebensächlich. Für manche Menschen anscheinend nicht.“

Noch am Sonntag hat Ay-Yildizspor Hückelhoven bei der Polizei Anzeige erstattet.