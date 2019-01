Sportschießen: Ralf Schlicher holt zwei Siege bei der DM

Hückelhoven Sportschießen: Bei den nationalen Titelkämpfen avanciert Schlicher mit zwei Titeln und zwei Vizemeisterschaften zum besten Schützen des SSV Rurtal.

Bei den Deutschen Meisterschaften des Bundes Deutscher Schützen traten acht Schützen des SSV Rurtal Hückelhoven in Philippsburg mit Langwaffen an. Angesagt waren die schnellen Disziplinen mit Flinten. Als bester Rurtaler präsentierte sich in der Seniorenklasse Ralf Schlicher mit je zwei Siegen und Vizetiteln. Mit der Disziplin „Speed/Flinte“ auf 25 Meter blieben mit der Selbstladeflinte Engelbert Schmitz (7.) und Schlicher (8.) mit 100 und 99 Ringen im Mittelfeld. Klaus Gerdes (Alt) sicherte sich mit 148 Ringen den Vizetitel. Mit der Repetierflinte wurde Schmitz durch 112 Ringe auf Platz sechs geführt.

Bei der Disziplin „Mehrdistanz/Flinte“ holte Schmitz dann zum großen Schlag aus: Er siegte mit 279 Ringen. In der Freien Klasse lieferte in der Altersklasse Bernd Schüller (13.) 260 Ringe ab. Großes Interesse gab es bei der Disziplin „Fallscheibe/Flinte“ auf 15 Meter. Ein beachtenswertes Ergebnis schaffte Thomas Schüller (5.) in der Jugendklasse mit 14,39 Sekunden. Sein Vater Bernd (19.) war mit 15,12 Sekunden etwas langsamer, Gerdes erreichte Platz 23 mit 16,15 Sekunden. Den Deutschen Meistertitel holte sich Ralf Schlicher in 9,57 Sekunden. Die Rurtaler Mannschaft war mit Gerdes (16,15), Bernd Schüller (15,12) und Schlicher (9,57) als Siegerteam absolut richtig aufgestellt.