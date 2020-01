Fußball : Rahmenterminplan für die nächste Spielzeit steht

Fussball Die Saison 2020/2021 beginnt im Fußballverband Mittelrhein am Wochenende 15./16. August.

Der Verbandsspielausschuss des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM) hat den Rahmenterminplan für den Verbandsspielbetrieb der Herren für die Saison 2020/2021 veröffentlicht. Die Spielzeit beginnt am 14. August mit dem offiziellen FVM-Saisoneröffnungsspiel. Am Wochenende des 15./16. August 2020 folgen alle weiteren Herren-Spiele des ersten Spieltags.

Das Fußballjahr 2020 ist offiziell nach dem 15. Spieltag am 5./6. Dezember 2020 beendet, Nachholspiele können noch am 12./13./15./16. und 17. Dezember ausgetragen werden. Mit der Austragung der dritten Runde des Bitburger-Pokals am 17. Februar 2021 (Aschermittwoch) wird der Spielbetrieb nach der Winterpause wiederaufgenommen. Der Meisterschaftsspielbetrieb startet mit dem 16. Spieltag am Wochenende 20./21. Februar 2021. Der letzte Spieltag der Saison ist für das Wochenende 5./6. Juni 2021 terminiert.