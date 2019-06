Radsport : Zum 20. Mal geht es beim ERC auf große Fahrt

Erkelenz Am Fronleichnamstag, 20. Juni, startet beim Erkelenzer Radsportclub die beliebte Touristikfahrt.

Ab in den Urwald oder auf zum westlichsten Punkt der BRD – das ist das Motto am Donnerstag, 20. Juni, Fronleichnam. An diesem Tag lädt der Erkelenzer Radsport Club (ERC) wieder zur Radtouristik- und Cross-Country-Tourenfahrt ein. Die seit Jahren regelmäßig von über 800 Teilnehmern besuchte Veranstaltung ist in ihrem 20. Jahr und hat mittlerweile einen festen Platz im Kalender vieler Radsportler nicht nur in der näheren Umgebung, sondern auch von weiter her.