Besondere Extrem-Radtour Dirk Gütte umfährt Kreis Heinsberg mit dem Rad

Dirk Gütte ist Polizist und Extremsportler. Der Radfahrer vom Erkelenzer Radsport Club machte in der Vergangenheit durch ambitionierte Touren auf sich aufmerksam. So befuhr er einst vier mal am Tag den Mont Ventoux in Südfrankreich und betrieb ein Everesting, also eine Höhenmeter-Herausforderung, an der Vollrather Höhe in Grevenbroich.