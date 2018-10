PSG St. Georg lädt zum traditionellen Herbstritt ein

WEGBERG Reiten: Pferdesportgemeinschaft lädt für 28. Oktober wieder zur beliebten Traditionsveranstaltung ein.

Herbstfahrt und Herbstritt sind beliebte Traditionsveranstaltungen, die die Pferdesportgemeinschaft (PSG) St. Georg Grenzland organisiert. Am Sonntag, 28 Oktober, ist es wieder soweit, dann trifft man sich um 10 Uhr an der Pension „Zum Thomeshof“ (Nr. 27, Nähe Schwaam), von wo der Aufbruch um 10.30 Uhr erfolgen soll. Es wird in vier Feldern (schnell, mittel, langsam, Kaltblut) geritten und in drei Feldern (schnell, mittel, langsam) gefahren. Unterwegs wird es einen Stopp mit Verpflegung geben. Im Anschluss an Ritt und Fahrt gibt es ein warmes Essen beim gemütlichen Ausklang in der Scheune der Pension „Zum Thomeshof“. Die Kosten liegen pro Person bei 17 Euro, für Kinder bis 12 Jahre bei neun Euro.