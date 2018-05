Lokalsport: "Pioniere der Luftfahrt" fliegen ins Finale

Erkelenz Turner des TV Erkelenz qualifizieren sich zum fünften Mal mit ihrer Showakrobatik für das Bundesfinale.

Zurückversetzen in das Jahr 1903, die Zeit also, in der auch die Gebrüder Wilbur und Orville Wright in den Vereinigten Staaten mit Fluggeräten experimentieren, will die Showakrobatik-Gruppe "Avo&Cado" des TV Erkelenz die vielen Besucher bei der Turnshow der Rheinischen Turnjugend (RTJ) in der Menzenberger Halle in Bad Honnef mit der Vorführung "Pioniere der Luftfahrt: Flug Nummer 1". Und das gelingt voll, es gibt anerkennenden Beifall nicht nur vom Publikum, sondern auch die Zustimmung durch die Jury: Der ETV darf zum Bundesfinale der Tuju-Stars des Deutschen Turnerbundes nach Hamm "fliegen". Die Ehre, den Rheinischen Turnerbund auf Bundesebene zu vertreten, das gelingt den Erkelenzern damit bereits zum fünften Mal: 2009 waren die ETV-"Clowns" beim Deutschen Turnfest in Frankfurt/Main, 2010 mit den "Zigeunern" in Berlin, 2012 mit den "Katzen" in Werl, 2017 mit den "Marionetten" beim Deutschen Turnfest in Berlin - und jetzt also mit der "Luftfahrt" nach Hamm. 2009, 2010 und 2012 war Evi Schöpfs die verantwortliche Übungsleiterin, seit 2015 (angefangen mit "Fantasia") ist die erst 22-jährige Michaela Nüßer nicht nur der kreative Kopf, sondern mischt auch selbst mit, wenn die 33 Mädchen und Jungen sowie Frauen und Männer über die Sportfläche wirbeln. Die jüngste ist mit sieben Jahren Ida Scholz, die Seniorin mit 42 Erika Cinque. Im ETV-Team findet man nicht nur Mutter und Tochter sowie jüngere und ältere Geschwister, auch unterschiedliche sportliche Hintergründe, von kompletten Neueinsteigern bis hin zu Leichtathleten und Kletterern. Das Gerippe allerdings stellen die auch bis hinauf zur Landesebene erfolgreichen Aktiven der Turnabteilung, die das ganze Jahr über im Training mit akrobatischen Elementen, Gerätturnen und Tanzschritten stehen. Nachdem Michaela Nüßer, die in Aachen im letzten Semester des Masterstudiengangs fürs Lehramt (deutsch und englisch) steht, ihre ureigenste Kopfarbeit zur neuen Shownummer abgeschlossen hat, begann im Februar die Ernsthaftigkeit zur Umsetzung der Choreographie. "Da wurde richtig fleißig trainiert", weiß Michaels Mutter Monika Nüßer, die nicht nur seit Jahren Leiterin der ETV-Turnabteilung ist, sondern auch Designerin und Näherin der tollen Kostüme der "Pioniere der Luftfahrt". Dafür, dass die Mädchen und Frauen in weißen Schürzenkleidern und die Jungen und Männer in grauen Knickerbockern auftreten können, musste die Nadel der ETV-Nähmaschine fast 150 Stunden durch den Stoff "hämmern". Wenn man so will, fungiert zudem Veronika Rotärmel bei den ETVern zum einen als Garderobiere, die sich um die Pflege der Kostüme kümmert, zum anderen aber auch Maskenbildnerin ist, schließlich müssen bei den "Pionieren der Luftfahrt" die Frisuren und die Schminke passend und vor allen Dingen bei allen sportlichen und schweißtreibenden Verwirbelungen haltbar sein. Das wird später dann nicht nur beim Bundesfinale des Deutschen Turnerbundes der Fall sein, denn die "Avo&Cados" haben auch Folgeauftritte, waren unter anderem bei der Euregio-Wirtschaftsschau, oder bei verschiedenen Galaabenden im Kreis Heinsberg und im Rheinland attraktive Unterhalter, die für Gänsehautfeeling sorgen. Das ging auch bei der vierstündigen Gala in Bad Honnef unter die Haut, bei der Moderatorin Tanja Stemmer, übrigens auch vom TV Erkelenz, den Cup-Song - so etwas wie die Hymne der Rheinischen Turnjugend - anstimmte, wozu alle 520 Turnerinnen und Turner aus den 24 Mannschaften gemeinsam den Rhythmus mit Bechern auf dem Hallenboden schlugen. Ein gelungener Abschluss nach einer Idee der bei der Rheinischen Turnjugend für Show und Events zuständigen Michaela Nüßer.