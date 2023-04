Pascal Thora übernimmt im Sommer als Trainer „Kick and Rush möchte ich beim SC 09 Erkelenz nicht sehen“

THORA Genau deswegen habe ich auch schon mit jedem Spieler Einzelgespräche geführt und diese Frage erörtert. Klar bin ich als verlängerter Arm des Trainers auf dem Platz noch der Kumpel – der will und kann ich in dieser Form ab Sommer nicht mehr sein. Ab dann habe ich schließlich die Verantwortung und werde Entscheidungen treffen müssen. Die müssen dann natürlich auch akzeptiert und respektiert werden – sonst funktioniert es nicht. Nach den vielen Gesprächen bin ich aber zuversichtlich, dass es klappen wird. Sicherlich muss ich in die neue Rolle erst einmal auch reinwachsen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, und auch die Spieler müssen sich an die neue Situation erst mal gewöhnen. Doch ich bin sehr optimistisch, dass dieser Prozess schnell abgeschlossen sein wird.