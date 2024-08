Das frühere Leichtathletik-Ass Thomas Giessing Vom Spitzenläufer zum Bankvorstand

Zum Pressegespräch hat Thomas Giessing Erinnerungen an seinen größten Wettkampf vor exakt 40 Jahren mitgebracht. Seine Startnummer, der Akkreditierungsausweis, eine Teilnehmermedaille und eine Urkunde. Er war wirklich da, bei jenen Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles, in einer Zeit, als zwei deutsche Nationen noch in Konkurrenz zueinander antraten. 40 Jahre später ist Giessing, der aus dem Kreis Borken stammt, Vorstandsvorsitzender bei der Kreissparkasse Heinsberg. Und erinnert sich jetzt, zu Zeiten der Leichtathletik-Wettkämpfe bei Olympia in Paris, wieder an sein früheres Leben als Spitzenläufer auf den 400-Meter- und 800-Meter-Laufstrecken. An Olympia, aber auch an Europameisterschaften und Junioren-Weltmeisterschaften.