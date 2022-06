Nettetal unterliegt mit 0:4 : TuRu Düsseldorf bestraft Unions Umgang mit den Chancen

Eine bezeichnende Szene für die 0:4-Pleite des SC Union Nettetal gegen TuRu Duesseldorf. Peer Winkens kommt in der 39. Spielminute am zweiten Pfosten frei zum Kopfball und setzt das Leder neben das Tor. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Fußball-Oberliga Der SC Union Nettetal kassiert eine hohe 0:4-Heimpleite gegen TuRu Düsseldorf. Obwohl die Platzherren ein klares Chancenplus auf ihrer Seite haben, bleiben sie ohne eigenen Treffer und geben so auch den ersten Platz in der Abstiegsrunde an TuRu ab.

Es war in der 39. Minute die bezeichnende Szene eines Spiels, das der SC Union Nettetal im Normalfall problemlos für sich entscheiden musste, am Ende aber mit 0:4 verlor. Bei einer kurz ausgeführten Ecke stahl sich Unions Peer Winkens im Rücken seiner Bewacher davon und lauerte am zweiten Pfosten auf die Flanke, die dann auch zielgenau auf seinen Kopf flog – doch statt jubelnd abzudrehen, blieb der 21-jährige Unioner konsterniert stehen. Denn das Leder rutschte ihm über den Scheitel und am leeren Tor vorbei.

Lesen Sie auch Fünf Neuzugänge für den Landesligisten : 1. FC Viersen baut fleißig am Kader für kommende Saison

Zu diesem Zeitpunkt führte TuRu Düsseldorf bereits mit 1:0 in Nettetal. Der ehemalige Union-Spieler Petar Popovic, der für die kommende Saison zum 1. FC Viersen wechseln wird, hatte die Gäste in der 25. Spielminute in Führung geschossen. Zuvor hatten Nico Zitzen und Drilon Istrefi (20.) jeweils hochkarätige Möglichkeiten für die Platzherren ungenutzt gelassen. Und als dann auch Winkens seine Chance in eben jener 39. Minute vergab, sodass die Düsseldorfer mit einer mehr als schmeichelhaften Führung in die Pause gingen, ahnte SCU-Coach Andreas Schwan wohl schon, dass die Dinge an diesem Pfingstmontag nicht für seine Mannschaft laufen würden. „Es war einer dieser Tage, an denen der Ball einfach nicht über die Linie will“, merkte Andreas Schwan nach der Partie an.

Info Union verliert gegen TuRu Düsseldorf mit 0:4 SCU: Möhker, Coenen (58. Wolters), Götte (83. Götte), Cakir (57. Ahmadi), Istrefi, Pöhler, Winkens, Wolf (87. Grafen), Zitzen, Falter, Yavuz TuRU: Zelic, Erginer, Jung, Bankoue, Reitz, Kajitani (46. Santos Passos), Mc Gregor, Wollert, Yakumaru, Ayas, Bayrak Tore: 0:1 Popovic (25.), 0:2 Yakumaru (54.), 0:3 Popovic (63.), 0:4 Santos Passos (81.) Zuschauer: 100

Denn auch nach dem Seitenwechsel ging es in Nettetal unverändert weiter. Semih Cakir, der gemeinsam mit TuRU-Torschütze Popivic ab Sommer für Viersen auflaufen wird, war der erste Unioner im zweiten Durchgang, der für den Ausgleich hätte sorgen können. Sein Schuss nach einem abgewehrten Eckball ging allerdings über den Düsseldorfer Kasten (51.). Und so waren es die Gäste aus der Landeshauptstadt, die durch Tsukasa Yakumaru auf der Gegenseite mit 2:0 in Führung gingen (54.). Mit einem Distanzschuss, der über den Innenpfosten ins Nettetaler Tor flog, erhöhte Petar Popovic knapp zehn Minuten später auf 3:0 für TuRu (63.). „So ein Ball geht auch nicht immer rein, aber heute natürlich schon“, merkte Schwan an.

Seine Mannschaft steckte trotz des deutlichen Rückstandes nicht auf, aber auch der eingewechselte Amir Hossein Ahmadi konnte seine Gelegenheit in der 77. Spielminute nicht verwerten. Besser gelang es wieder einmal den Düsseldorfern, die kurze Zeit später durch Alan Santos Passos den 4:0-Endstand herstellten (81.). „Fußball ist ein Ergebnissport: Wir vergeben mehrere hundertprozentige Möglichkeiten und TuRu schießt vier Mal auf unser Tor“, sagte der verärgerte Schwan, der neben der schlechten Chancenverwertung noch weitere Gründe für die Niederlage ausmachen konnte. „Der offensive Aufwand war da, aber wir haben im letzten Drittel viel zu kompliziert gespielt. Da waren wir ein ums andere Mal nicht konsequent genug im Ausspielen der Möglichkeiten. Und dann fehlt an so einem Tag auch das Spielglück – wenn wir eine unserer vielen Chancen nutzen, dann geht die Partie sicherlich anders aus“, sagte Schwan weiter.