Frauenfußball: Uevekoven verpasst Titelgewinn

Erkelenzer Land Der Mittelrheinligist zieht beim Hallencup in Oberbruch zwar erneut ins Finale ein, scheitert dort aber an Ligakonkurrent Waldenrath/Straeten.

Zuvor waren sich die beiden Mittelrheinligisten bereits beim Turnierauftakt in der Gruppenphase begegnet. Dass Uevekoven der Turnierstart nicht misslang, lag an einem späten Eigentor der Viktoria, wodurch die Partie noch 1:1-Unentschieden endete.

In den beiden folgenden Gruppenspielen wurden Uevekoven und Waldenrath/Straeten ihrer Favoritenrolle gerecht. Beide Teams gewannen ihre Begegnungen gegen den SV Schwanenberg (Bezirksliga) und TV Konzen (Landesliga). In der Gruppe A gab es an dem Halbfinaleinzug der beiden Mittelrheinligisten somit von Turnierbeginn an keine Zweifel. Durch das um drei Treffer bessere Torverhältnis beendete Uevekoven die Vorrunde jedoch als Gruppensieger. Was nicht unwichtig war, denn so musste der Titelträger von 2016 und 2017 im Halbfinale nicht gegen den Turnierfavoriten Alemannia Aachen antreten.