Schulsport : Nysterbachschüler sind Stadtmeister der Grundschulen

Die Stadtmeister: das Team der Nysterbachschule aus Lövenich mit seinem Betreuer Horst Ziegahn (3.v.r.) und denOrganisatoren. FOTO: STADTSPORTVERBAND ERKELENZ Foto: SSV Erkelenz

Erkelenz ERKELENZ (RP) Es war wohl der letzte Auftritt von Horst Ziegahn als Betreuer des Fußballteams der Nysterbachschule Lövenich - und die kleinen Kicker machten ihrem Lehrer das wohl größte Geschenk: Beim Franz-Mertens-Turnier, der Erkelenzer Fußballstadtmeisterschaft der Grundschulen setzten sich die Lövenicher im Finale gegen die GGS Gerderath knapp mit 2:1 durch und durften dafür den großen Wanderpokal in Empfang nehmen. "Schön war, dass in diesem Jahr die kleineren Grundschulen der Stadt Erkelenz die Podestplätze unter sich ausgemacht haben", freute sich Karin Franken vom Stadtsportverband Erkelenz. Der hatte das Turnier in Kooperation mit dem SC 09 Erkelenz organisiert, so dass sich Franken bei Soti Ntiremes und Lisa Kruse für die Turnierleitung bedankte.

Während das Finale in der regulären Spielzeit beendet wurde, ging das Spiel um Platz drei zwischen der Luise-Hensel-Schule aus Hetzerath und der EGS Schwanenberg ins Sieben-Meter-Schießen. Dort hatten die Hetzerather mit 4:3 knapp die Nase vorne. "Man konnte kaum hinsehen", sagte Franken, "und auch viele der anderen Spiele waren spannender als ein Krimi." Bei der Siegerehrung überreichten der stellvertretende Bürgermeister Walter van der Forst und Sportamtsleiter Joachim Mützke die Pokale an die Siegerteams und an jedes Kind eine Medaille und Urkunden.

