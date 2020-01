Fußball : Guter Schlussspurt lässt noch hoffen

Sparta Gerderath kämpft gegen den Abstieg. Zum Ende der Hinrunde zeigte das Team Charakter.

Sparta Gerderath überwintert als Aufsteiger in der Bezirksliga, Staffel 4, auf einem Abstiegsplatz. „Wenn wir die Mentalität auf den Platz bringen, die wir in der Rückrunde des Aufstiegsjahres 2019 gezeigt haben, könnten wir den Klassenerhalt schaffen, aber auch nur dann“, meinte Trainer Bernd Nief zu Saisonbeginn. Es gibt also noch einiges zu tun.

Der Saisonverlauf Los ging’s mit einem 1:1 im Derby gegen Mitaufsteiger SV Helpenstein. Danach aber gab`s gleich richtig was auf die Mütze. Sechsmal in Folge blieb man ohne Punkt, verlor unter anderem in Haaren (1:6) und zu Hause gegen Roetgen (0:5) recht deutlich. Unglücklich hingegen das 1:2 beim Mitaufsteiger SG Stolberg. Den zweiten Punkt sicherte sich die Sparta dann am achten Spieltag gegen Wegberg-Beeck II, erneut mit einem 1:1. Während man trotz einer 0:1-Heimniederlage gegen Germania Eicherscheid mit der Leistung zufrieden sein durfte, war man das eine Woche später beim 0:4 beim FV Vaalserquartier aber nicht. Die stellten sich dann aber eine Woche später mit einem 1:0-Derbysieg gegen den ebenfalls abstiegsgefährdeten TuS Rheinland Dremmen wieder ein. Als dann am 14. Spieltag noch der fest geplante Sieg gegen das punktlose Schlusslicht FSV Columbia Donnerberg gelang (5:2), waren die Chancen auf den Klassenverbleib wieder da