Leichtathletik : Nina Ahrens läuft eine persönliche Bestzeit

Bergisch Gladbach Bei der 37. Bahnlauf-Serie in Bergisch Gladbach unterbietet sie ihre Zeit auf den 3000 Metern um mehr als 40 Sekunden.

Beim ersten Tag der 37. Bahnlauf-Serie in der Bergisch Gladbacher BELKAW-Arena waren wieder eine ganze Reihe an heimischen Assen vor Ort, um ihre jeweiligen Bestzeiten und Hausrekorde zu knacken.

Über 3000 Meter der Frauen wollte Nina Ahrens vom SC Myhl LA ihre im April in Erkelenz aufgestellte Bestzeit von 11:54 Minuten vergessen lassen. Dies tat sie dann auch mit Bravour. „Meine Trainingsergebnisse in den letzten Monaten stimmten mich sehr optimistisch“, sagte Nina Ahrens nach dem Rennen. Sie beendete den Lauf nach starken 11:10,13 Minuten und pulverisierte ihren eigenen Hausrekord um mehr als 40 Sekunden. „Nach langer Zeit, die von Verletzungen und Problemen gekennzeichnet waren, bin ich nun endlich schmerzfrei und kann mein Training so durchführen, wie es sein soll. Es macht wieder Spaß zu laufen“, sprudelte es nach dem Ziel aus ihr heraus.

Anschließend standen dann alle weiteren Läuferinnen und Läufer über 800 Meter an der Startlinie. So testete auch Langhürdler Jonas Kaspar sein Stehvermögen, und er lief über die beiden Stadionrunden mit 2:03,50 Minuten eine starke Zeit. Mit dieser Zeit belegte er in der U20-Wertung Rang drei. Hannes Vohn betätigte sich als „Zugmaschine“ im nächsten Lauf und beendete das Rennen in für ihn lockeren 2:04,10 Minuten als Sechster der Männer. Unmittelbar hinter ihm erreichte Justin Schippers (alle SC Myhl LA) das Ziel mit neuer Bestzeit von 2:04,54 Minuten als Achter.