Niklas Fenskys Rückkehr nach Beeck Der „verlorene Sohn“ blüht in der FC-Familie wieder auf

Und während sich mit Max Fischer ein anderer Junior (der spielte in der vergangenen Saison übrigens für Beeck) in Lippstadt allmählich einen Stammplatz erkämpfte, blieb Fensky zumeist nur die Zuschauerrolle. Drei Kurzeinsätze in der Hinrunde: Das war es. Daher sei schleichend auch der Spaß am Fußball geringer geworden. „Der hat in Lippstadt sicherlich gelitten, war nicht mehr so da wie zuvor. Aufwand und Ertrag passten dort einfach nicht zusammen.“