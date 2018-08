Nierspokal: Niersquelle-Kicker fahren ihren 20. Titel ein

Linnich Fußball: Mit 5:2 gewinnt Vorjahressieger Kuckum das Finale des Nierspokals gegen Ausrichter SV Otzenrath. Dritter wird der SV Holzweiler.

Aber dass „Häuflein der Aufrechten“ hält wacker an der Veranstaltung fest, und hatte mit Ausrichter Otzenrath eine gute Wahl getroffen. Das Organisationsteam des SV, mit Markus Mohren an der Spitze, hatte alles richtig gemacht, und seine Gäste bestens betreut und versorgt. Das strich auch die Führungsspitze der Nierspokalgemeinschaft heraus, die mit Präsident Michael Weingarten, Geschäftsführer und Kassierer Peter Weynen sowie Pressesprecher Helmut Sildatke bei den Finalspielen natürlich vor Ort war. Nach Siegerehrung und Pokalübergabe an Kuckums Kapitän Pascal Moll, wusste Weingarten sich nicht daran zu erinnern, jemals ein so „heißes Nierspokalturnier“ erlebt zu haben, und damit meinte er natürlich die Witterungsbedingungen. Denn fair zugegangen war es in fast allen Partien, sicher auch ein Verdienst der vom FVN gestellten Schiedsrichter.