„Der SVH ist wieder da!“ : So war das Tivoli-Abenteuer des SV Helpenstein

Niederrheinpokal Für die Spieler war es das schönste Erlebnis ihrer Karriere, für die 450 mitgereisten Fans ein unvergesslicher Abend, und für den Verein das größte Spiel der Historie. Der SV Helpenstein ist auf dem Tivoli gegen Alemannia Aachen angetreten. Besuch eines Pokalspiels, bei dem das Ergebnis egal war.

Sowieso war der Auftritt auf dem Tivoli eine Helpensteiner Power-Leistung: auf dem Platz, aber auch auf den Rängen. Exemplarisch dafür die Aktion von Robin Jackels in der 58. Spielminute, als er das Leder im Mittelkreis gegen sechs Aachener Akteure verteidigte, dabei mehrmals auf den Boden flog und den Ball trotzdem weiterhin behaupten konnte – solange, bis Schiedsrichter Niclas Pracht auf Foul an dem Helpensteiner Mittelfeldspieler entschied. Der Gästeblock bedachte diese Situation mit einem tosenden Applaus – und den lauten Geräuschen einer Tröte, die fast über die gesamte Spielzeit im großen Aachener Stadionrund zu hören war.

Exemplarisch war diese Szene für das Pokalspiel aber auch, weil sie gezeigt hat, was dem Außenseiter gefehlt hat, um die Alemannia noch ein wenig mehr ärgern zu können: „Ja, die Kraft nach vorne“, sagte Lehnen nach der Partie mit einem Schmunzeln im Gesicht. „Die hat uns bei der ganzen Anstrengung gegen den Ball dann leider gefehlt. Sonst hätten wir vielleicht auch selber in der Offensive mehr Akzente setzen können.“ Denn wie Robin Jackels’ Energieleistung im Mittelkreis endeten fast alle kräftezehrenden Angriffsversuche der Helpensteiner mit einem Ballverlust, ehe es überhaupt zu einem Abschluss auf den Kasten von Alemannia-Keeper Mario Zelic hätte kommen können.

Zwei Mal reagierte Zelic ein wenig unorthodox – wohl wegen des sonst recht ereignislosen Spiels für ihn – und ließ so das SVH-Herz kurz höher schlagen. In der elften Spielminute blockte Dominik Hahn einen Klärungsversuch des Aachener Schlussmanns, und Robin Langer setzte aus 25 Metern in Manier eines Zlatan Ibrahimovic zum Fallrückzieher an – anders als der schwedische Superstar konnte Langer die Kugel aber nicht richtig treffen. In der 39. Spielminute irrte Zeric bei einer Ecke durch seinen Strafraum; der Helpensteiner Versuch, daraus Profit zu schlagen, verpuffte allerdings. „In solchen Spielen bekommst du maximal eine Chance, die man nutzen muss“, so Lehnen weiter.