Leichtathletik : NEW-Citylauf rund um den Lambertiturm

Start zum Bambini-Mädchenlauf: Auch die Kleinen machen mit Begeisterung beim Erkelenzer Citylauf mit. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Sportlicher Wettkampf und ein Familientreff in einer Veranstaltung: Am Sonntag, 16. Juni, findet der große NEW-Citylauf in Erkelenz rund um den Lambertiturm statt. Schirmherr ist der Erkelenzer Bürgermeister Peter Jansen.

Wie gewohnt ist Erkelenz Teil der gesamten NEW-Laufserie.

Das sind die Distanzen: 13 Uhr Eltern-Kind-Lauf (500m, Jahrgang 2013 und jünger), 13.10 Uhr Bambinilauf Mädchen U8 (500m, Jg. 2012 und jünger), 13.20 Uhr Bambinilauf Jungen U8 (500m, Jg. 2012 und jünger), 13.30 Uhr Mädchen U10 (500m, Jg. 2011), 13.40 Uhr Jungen U10 (500m, Jg. 2011), 13.50 Uhr Mädchen U10 (500m, Jg. 2010), 14 Uhr Jungen U10 (500m, Jg. 2010), 14.10 Uhr Mädchen U12 (1000m, Jg. 2008-2009), 14.20 Uhr Jungen U12 (1000m, Jg. 2008-2009), 14.30 Uhr Jugend U14, U16, U18, U20 (1500m, Jg. 2000-2007), 14.50 Uhr Jedermannlauf (3,2km, ab 2011 und älter), 15.20 Uhr West-Volkslauf (5km, ab 2007 und älter), 16.15 Uhr NEW-Lauf (10km, jedermann ab 2005 und älter).

Die Startnummern werden ab 11 Uhr am Alten Rathaus ausgegeben. Nachmeldungen sind bis spätestens eine Stunde vor dem jeweiligen Start noch möglich (die Nachmeldegebühr beträgt zwei Euro). Der NEW-Lauf über 10 Kilometer ist der vierte Wertungslauf zur NEW-Laufserie 2019. Die ersten drei Läufe fanden bereits statt beim Selfkantlauf, beim Internationalen Korschenbroicher Citylauf und beim Ra(h)ser Run. Die Serie endet am 8. September beim Volksbadlauf in Mönchengladbach.

www.new.de/laufserie