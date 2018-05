Leichtathletik : Nachwuchs stellt seine Mehrkampffähigkeiten unter Beweis

Als Erster im Ziel: Ingo Driemeyer vom SC Myhl LA holte sich bei den Regionsmeisterschaften der Senioren die Titel in der M 35 über 100 und 200 Meter. Foto: SC MYHL LA

Kreis Heinsberg Leichtathletik: Kreisbestenkämpfe der Jugend und Regionsmeisterschaften der Senioren finden in Übach-Palenberg statt.

Von Jules Reinecke

Bei den Kreisbestenkämpfen der U 16 im Vierkampf setzten sich Julius Renner von der DJK Wassenberg und Janice Schleider vom SV Rot-Weiß Schlafhorst bestens in Szene. In der M 13 gewann Julius den Vierkampf mit 1454 Punkten, wobei er die 75 Meter in 10,95 Sekunden lief und 4,21 Meter in die Weitsprunggrube sprang. Damit war er Bester in seiner Klasse. Doch auch seine 1,22 Meter im Hochsprung und die 32 Meter im Ballwurf waren führend in seiner Klasse. In der M 12 setzte sich Robin Schliewe vom SV Rot-Weiß Schlafhorst mit 1298 Punkten klar durch. Seine Einzelleistungen waren 11,71 Sekunden über 75 Meter, im Weitsprung 3,95 Meter, während er 1,10 Meter hoch sprang und den Ball 33,50 Meter weit warf.

Bei den 13-jährigen Mädchen beherrschte Janice Schleider die Konkurrenz mit 1722 Punkten, wobei sie den Ball 36 Meter weit warf und damit deutlichen Vorsprung vor ihrer Konkurrenz hatte. Ihre 11,14 Sekunden über 75 Meter, der Weitsprung mit 4,21 Meter und das Hochsprungergebnis von 1,34 Meter waren durchgängig die zweitbesten Leistungen.

Bei den zwölfjährigen Mädchen zeigte auch Emilia Kuß vom TV Erkelenz ihre Mehrkampfqualitäten. Mit 1534 Punkten hatte sie 233 Punkte Vorsprung vor der Zweitplatzierten Alina Heizmann vom TuS Jahn Hilfarth. Kuß sprintete die 75 Meter in 10,95 Sekunden, sprang 4,36 Meter weit und 1,14 Meter hoch, während der Ball auf die Weite von 25,50 Meter flog.

Bei den Senioren wurden die Regionsmeisterschaften über 100, 200 und 1500 Meter ausgetragen. In der M 35 gewann Ingo Driemeyer vom SC Myhl LA mit 12,94 und 27,55 Sekunden beide Sprintstrecken. Axel Friedrich vom TuS Jahn Hilfarth siegte mit 14,58 Sekunden über 100 Meter der M 40, während sich Vereinskollege Ingo Helf mit 13,29 Sekunden den Titel in der M 45 sicherte. Und auch in der M 50 ging der Titel an die Athleten in den blauen Trikots aus dem Hückelhovener Vorort, denn Martin Hopgengart war mit 14,83 Sekunden als Erster im Ziel. Den Titel über 1500 Meter in dieser Klasse sicherte sich mit 4:41,68 Minuten Andreas Müller vom TV Erkelenz. Bei den Frauen W 40 war Therese Jäger mit 14,49 und 30,05 Sekunden nicht zu schlagen und lief Hausrekorde. In der W 45 belegte Kerstin Krolikowski mit 15,90 Sekunden den Vizerang im Kurzsprint. Zweifache Meisterin wurde in der W 50 Beate Derichs (alle SCM) mit 16,65 und 34,17 Sekunden. Den Titel über 1500 Meter der W 60 gewann Lilo Hellenbrand von der DJK Gillrath mit 5:52,02 Minuten.

Im Rahmenprogramm überzeugten aus Sicht des Kreises Heinsberg Jean-Jacques Zint (U 20) über 200 Meter in 23,65 Sekunden, Lena Blankertz (U 18) über 400 Meter Hürden in 68,01 Sekunden, Paula Schlösser (U 18) über die gleiche Strecke in 72,79 Sekunden sowie Lucy Kaspar (W 14) über 300 Meter Hürden in 50,49 Sekunden. Alle erzielten Bestzeiten und Normen für die LVN-Jugendmeisterschaften.

(eif)