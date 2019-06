Nach Rückzug aus der Kreisliga B : Borussia Hückelhoven steht vor Neustart

Neue Vorstandsmitglieder (v.l.): Daniel Habig, Peter Greven, Oliver Habig, Uwe Jakait, Niklas Scholz, Olaf Beirowski, Michael Tobor, Frank Bögel. Foto: Borussia Hückelhoven

Hückelhoven Der Fußballklub hat nach seinem Rückzug in der abgelaufenen Saison einen neuen Vorstand gewählt. Peter Greven als Vorsitzender und seine Mitstreiter wollen wieder Ruhe in den Traditionsklub bekommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Willi Spichartz

(isp) Alles auf Null bei Borussia Hückelhoven: Der nun einstimmig gewählte Vorsitzende Peter Greven des Traditions-Fußballvereins erwartet „eine lebendige Zeit“, in die er „frohen Mutes“ gehe, wie er in seinem Schlusswort bei der jüngsten Mitgliederversammlung äußerte. Es war eine außerordentliche Versammlung nötig, um ein vollständiges, größtenteils neues und junges Team zu bilden, mit dem der Verein eine „Seuchen-Saison“ beendet, in der die erste Mannschaft aus dem Spielbetrieb der Kreisliga B genommen werden musste, da sich keine elf Kicker mehr auf den Platz stellen wollten – einmalig in der fast 100-jährigen Geschichte der Blau-Weißen aus der Innenstadt, die im Glückauf-Stadion spielen.

Noch im April wurde das Mitgliedertreffen nach der Jubilarehrung beim Tagesordnungspunkt „Wahlen“ abgebrochen, da sich weder für das Amt des Ersten noch des Zweiten Vorsitzenden Kandidaten fanden, ebenso wenig für den stellvertretenden Geschäftsführer und den stellvertretenden Kassierer. Das Gespenst der Auflösung des 1922 gegründeten früheren Bergmannsvereins erschien über dessen Heim am Stadion. Bis dahin hatten der stellvertretende Vorsitzende Peter Greven, Geschäftsführer Uwe Prüter und Kassierer Frank Bögel die Geschicke geleitet, von denen im April dann nur die vorher noch gewählten Geschäftsführer und Kassierer übrigblieben. Dazu Spielobmann Michael Tobor.

In intensiven Gesprächen auch mit der Altherren- und der Jugendabteilung wurde ein neues Team zusammengestellt, das der außerordentlichen Mitgliederversammlung nun präsentiert werden konnte. In für die letzten Jahre der Borussia fast ungewohnt harmonischer Atmosphäre lief das Mitgliedertreffen ab. Stellvertretender Vorsitzender wurde Michael Tobor, stellvertretender Geschäftsführer ist Niklas Scholz, stellvertretender Kassierer Daniel Habig. Zu Beisitzern wurden Jörg Bey und Uwe Jakait gewählt. Jetzt soll das Vereinsgeschick wieder in solide und seriöse Bahnen gelenkt werden, um 2022 das 100-jährige bestehen feiern zu können.

Die sportliche Zukunft, so der 31-jährige Peter Greven, sei in Hinsicht auf eine Erste Mannschaft, dem Aushängeschild eines Fußballvereins, in Vorbereitung. Es müsse zwar mit weiteren Abgängen gerechnet werden, Neuzugänge seien aber sichtbar. Die Reserve existiere ohnehin noch, die neue 1. Mannschaft werde in die C-Liga gruppiert. Der Vorsitzende ernannte als erste Amtshandlung Oliver Habig zum Spielobmann.