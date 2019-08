Fußball : Mühlencup geht an den Gastgeber

Wegberg Fußball: Der SC Wegberg hatte zum dritten Mal zum Mühlencup geladen. Nun durften die Hausherren den Pokal selbst in die Höhe recken. Es gab sechs Turniertage.

Matchwinner war hier vor allem Torwart Marc Baltes, der gleich zwei Strafstöße der Kirchhovener bravourös abwehrte. Nach Ablauf der 90 Spielminuten zuvor hatte es 1:1 geheißen. Aber der Reihe nach. Ins Rennen gegangen waren zwölf Teams aus der Region und den Niederlanden. Und die stellte mit den Venlosche Boys in 2017 ja auch den ersten Turniersieger. Nicht ganz so erfolgreich war in diesem Jahr Oranje Blauw aus Posterholt, die es aber immerhin ins kleine Finale schafften, und da mit einem 3:1-Sieg gegen den SV Adler Effeld Platz drei erreichten.

Wenn es an den sechs Turniertagen im Hans-Gisbertz-Stadion an der Ophover Mühle auch des öfteren tröpfelte, tat das dem Turnierverlauf jedenfalls keinen Abbruch. Im Gegenteil: „Es war an allen Turniertagen richtig Betrieb und wir sind mit dem Zuspruch, der immer größer wird, sehr zufrieden“, so Wegbergs Geschäftsführer und Mühlencup-Cheforganisator Marc Baltes. Aber nicht nur die Arbeit von Baltes, sondern auch die der vielen Helfer drumherum strich Clubchef Gottfried Reiners heraus. So waren unter anderem die „altinternationalen“ Manni Vits und Günther Mirbach an vorderster Front mit dabei. Letzterer wie gewohnt souverän und informativ als Stadionsprecher. Und der verwies noch mit einem Augenzwinkern darauf, dass der spielfreie Freitag der umsatzstärkste Tag gewesen sei. An diesem Tag hatten die Verantwortlichen nämlich ein Turnier für 5er-Teams im Elfmeterschießen organisiert, und da wetteiferten gleich 14 Mannschaften um die ausgelobten Preisgelder. Für die „Trüffel“ auf Platz eins gab’s dafür 150 Euro. Der Zweite „Glashoch-Rangers“ freute sich über 100 Euro, und auch der drittplatzierte „Pegel-Club eins“ über 50 Euro.