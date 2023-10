Erste Runde Mittelrheinpokal Schwere Prüfsteine warten im Pokal

Am Feiertag treten die Topvereine der Region in der ersten Runde des Mittelrheinpokals an. Wer sich nach fünf Runden zum Sieger krönt, ist direkt zur Teilnahme am DFB-Pokal berechtigt. Heinsbergs Kreispokalsieger, Landesligist SV Helpenstein, trifft heute Abend in der heimischen Profisec-Arena in Wildenrath in der ersten Hauptrunde des Mittelrheinpokals auf die SpVg Deutz 05. Wie Helpenstein ist Deutz Landesligist, tritt allerdings in einer anderen Staffel an und belegt da aktuell mit erst zehn Punkten Tabellenplatz 14, den ersten von drei Abstiegsplätzen.