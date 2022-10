Beeck trifft in der ersten Runde auf Ligakonkurrenten : Unangenehmer Auftakt in den Mittelrheinpokal

Im Ligaspiel hat der FC Wegberg-Beeck mit 5:1 gegen BC Viktoria Glesch-Paffendorf gewonnen. Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Mittelrheinpokal Der FC Wegberg-Beeck trifft am Mittwochabend in der ersten Runde des Mittelrheinpokals auf den Ligakonkurrenten BC Viktoria Glesch-Paffendorf. Auch A-Ligist SV Roland Millich spielt gegen einen Fünftligisten.

Von Niklas Bien

Nach dem Titel im Heinsberger Kreispokal geht für den FC Wegberg-Beeck am Mittwoch auch der Mittelrheinpokal los – und damit für die 32 Teilnehmer die Jagd nach dem DFB-Pokal-Ticket.

Beeck bekommt es dabei in der ersten Runde gleich mit einem Ligakonkurrenten zu tun. Der BC Viktoria Glesch-Paffendorf ist in dieser Saison aber noch so gar nicht ins Rollen gekommen. Erst vier Punkte sammelte das Team aus dem Rhein-Erft-Kreis in den ersten zehn Spielen. Zum Vergleich: Der FC steht als Tabellenzweiter schon bei 21 Punkten.

Das direkte Duell mit dem Schlusslicht in der Liga gewann Wegberg auswärts mit 5:1. Jetzt ist die Viktoria im Waldstadion zu Gast. „Glesch kennt uns jetzt und wird sich auf uns einstellen. Sie haben nichts zu verlieren, weil jeder erwartet, dass wir gewinnen. Deswegen müssen wir noch konzentrierter sein und engagierter auftreten. Wenn wir unsere Leistung so abrufen, wie in den letzten Spielen, sollten wir aber gewinnen“, sagt Trainer Mark Zeh vor der ersten Pokalrunde.

Personell wird Zeh kleinere Anpassungen vornehmen, die große Pokalrotation dürfte ausbleiben. „Wir werden auf ein, zwei Positionen rotieren – gerade, weil wir für das nächste Spiel auch Kraft brauchen. Wir haben einen guten und breiten Kader. Da werden ein, zwei Spieler eine Chance kriegen“, so Zeh.

Als ambitionierter Mittelrheinligist gehört der FC zumindest zum erweiterten Favoritenkreis, auch wenn die großen Namen logischerweise andere sind. „Am Mittelrhein gibt es starke Konkurrenz – mit Viktoria Köln, Fortuna Köln oder Alemannia Aachen“, betont Zeh, für den der Pokal trotzdem einen großen Stellenwert hat: „Wir wollen so weit kommen, wie möglich. Man braucht ein bisschen Losglück. Jetzt wollen wir aber erst einmal die erste Runde gewinnen.“

In der vergangenen Saison war gegen Mittelrheinligist FC Hürth schon im Achtelfinale Schluss. Ein Last-Minute-Gegentor in der Verlängerung kostete Beeck damals den Einzug in die Runde der letzten Acht. Dieses Mal soll der Pokalwettbewerb nicht so schnell vorbei sein. Auch, weil der Gewinner mit der DFB-Pokal-Teilnahme eine große Belohnung für den Titel im Verbandspokal bekommt. „Es wäre für den Verein und alle Spieler definitiv ein Highlight, den Pokal zu gewinnen, und mal im DFB-Pokal zu spielen“, sagt Zeh. 2011 und 2014 stand der FC im Finale, verlor aber und verpasste damit hauchdünn die Teilnahme am nationalen Pokalwettbewerb. Bis zum Endspiel sind es aber noch einige Schritte. Den Ersten könnte Beeck am Mittwoch gegen Glesch-Paffendorf machen. Der Auftritt im Ligaduell macht auf jeden Fall Mut.