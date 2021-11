Knappe Pokalpleite gegen Alemannia Aachen : SV Helpenstein verkauft sich auf dem Tivoli teuer

SV Helpensteins Robin Jackels (r.) im Duell mit dem Aachener Tjorben Uphoff (Alemannia Aachen). Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Mittelrheinpokal In der 2. Runde des Mittelrheinpokals gastierte der SV Helpenstein am Mittwochabend auf dem Tivoli und war über 90 Minuten ein überaus unangenehmer Gegner für Alemannia Aachen. Am Ende setzte sich der Regionalligist nur knapp durch.

Für den SV Helpenstein war es das größte Spiel der Vereinsgeschichte. Am Mittwochabend trat der Bezirksligist auf dem Tivoli an, um sich dort in der 2. Runde des Mittelrheinpokals mit Alemannia Aachen zu messen.

Und die Helpensteiner – angefeuert von 200 mitgereisten Fans und einer lautstarken Tröte – verkauften sich beim hochfavorisierten Regionalligisten teuer. Eine gute halbe Stunde schaffte es die Elf von Coach Andre Lehnen die Alemannia von Keeper Torben Fritzsche und dem eigenen Tor fernzuhalten. Der erste wirklich zwingende Angriff der Aachener resultierte dann aber direkt im 1:0-Führungstreffer. Jannis Held fand mit einer scharfen Hereingabe Andre Dej, der das Leder nur noch über die Linie drücken musste (27.). Das blieb bis zur Halbzeit allerdings auch der einzige Gegentreffer der Helpensteiner, die sich über den knappen Rückstand zur Pause freuen konnten.