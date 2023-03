Viertelfinale im Mittelrheinpokal SF Uevekoven treffen im Pokal auf Regionalligist Fortuna Köln

Wie es im Verbandspokal des FVM für den Gewinner in diesem Viertelfinale weitergeht, steht ebenfalls seit Dienstagabend fest. Im Halbfinale bekommen es Uevekoven oder Köln mit dem Sieger der Partie Alemannia Aachen (Mittelrheinliga) gegen Vorwärts Spoho Köln (Regionalliga) zu tun. Vorwärts Spoho stand bereits im vergangenen Mittelrheinpokal im Endspiel, unterlag damals dem Lokalrivalen aus Köln mit 2:3 nach Verlängerung. Das Halbfinale findet am 18. Mai statt, das Endspiel am 8. Juni in Arnodsweiler, gemeinsam mit den Finalspielen der B- und C-Juniorinnen.