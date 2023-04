Viertelfinale im Mittelrheinpokal gegen Fortuna Köln Großes Pokalspiel unter veränderten Vorzeichen für SF Uevekoven

Befanden sich die beiden Teams damals noch in etwa auf Augenhöhe, haben sich die Kräfteverhältnisse in den vergangenen Jahren eindeutig in eine Richtung verschoben. Während die Uevekovenerinnen nach dem Regionalliga-Abstieg in der Saison 2017/2018 zu einer soliden Mittelfeldmannschaft in der Mittelrheinliga geworden sind, mischen die Kölnerinnen als Aufsteiger in der Regionalliga West aktuell im Meisterschaftskampf mit, liegen punktgleich mit dem VfL Bochum nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach.