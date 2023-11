Auftakt zum Mittelrheinpokal Endstation für Heinsberger Klubs in der erste Runde

Für den Pokalsieger des Kreises Heinsberg ist der Ausflug in den Mittelrheinpokal bereits in der ersten Runde beendet: Der SV Helpenstein verlor am Mittwochabend auf eigenem Platz gegen die SpVg Deutz mit 0:1 (0:0). Von den rund 200 Zuschauer kam Helpenstein gut ins Spiel, richtig klare Tormöglichkeiten ergaben sich aber nicht. Lediglich ein Freistoß aus 25 Metern von Aaron Allwicher sorgte für Gefahr, aber Gästetorwart Justus Kohls wehrte den Schuss gekonnt ab. Ein Eckball in der 35. Minute sorgte dann vor dem Helpensteiner Tor für einen heiklen Moment: Nach der Abwehr des Eckstoßes von der rechten Seite brachte Deutz den abgewehrten Ball schnell in die Spitze, wo deren Mittelstürmer Boris Kivoma plötzlich freie Bahn hatte, alleine auf SV-Keeper Eric Wille zulief, an diesem aber scheiterte.