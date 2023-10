Auftakt Mittelrheinpokal Beeck startet gegen den Angstgegner Bergisch Gladbach

Am Samstag gewann der FC Wegberg-Beeck beim SC Wiedenbrück 2:1 und feierte damit seinen ersten Auswärtssieg der Saison. Quasi nebenbei festigten die Kleeblätter damit die Einschätzung, dass Wiedenbrück in der Regionalliga so etwas wie der Beecker Lieblingsgegner ist – gegen keinen anderen Verein ist der FC in der Regionalliga so erfolgreich wie gegen die Ostwestfalen.