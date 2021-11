Nach Pflichtsieg im Mittelrheinpokal : Beeck trifft im Achtelfinale auf einen alten Bekannten

Marc Kleefisch (am Ball) erzielte im Pokalspiel beim SC Blau-Weiß Köln zwei der vier Beecker Tore. Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Mittelrheinpokal Regionalligist FC Wegberg-Beeck gewann sein Zweitrundenspiel im Mittelrheinpokal beim Bezirksligisten SC Blau-Weiß Köln souverän 4:0. Im Achtelfinale geht es zu einem Team, gegen das sich Beck schon viele spannende Duelle geliefert hat.

Von Mario Emonds

Gleich an zwei Tagen hintereinander stand für Beeck der Mittelrheinpokal im Blickpunkt: Am Dienstag qualifizierte sich der FC durch ein lockeres 4:0 beim SC Köln für die dritte Runde, selbige wurde dann am Mittwochabend ausgelost. Im Achtelfinale treffen die Kleeblätter auf einen guten Bekannten, wurde ihnen doch Mittelrheinligist FC Hürth zugelost.

Mit Hürth lieferten sich die Schwarz-Roten in der Mittelrheinliga über viele Jahre heiße und spielerisch meist auf hohem Niveau stehende Duelle – beide Teams waren in der Regel dabei auch im oberen Tabellendrittel angesiedelt. „Mit Hürth haben wir immer ein gutes Verhältnis unterhalten“, bekräftigt Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen und führt weiterhin aus: „In Hürth war es für uns aber auch immer schwer zu spielen. Hürth ist mit Sicherheit kein Traumlos, aber es hätte auch schlimmer kommen können. Von daher ist das Los für mich weder Fisch noch Fleisch.“ Auf dem großen Kunstrasenplatz im schmucken Hürther Salus-Park tritt Beeck aller Voraussicht nach am Mittwoch, 8. Dezember, an.

Landesligist Germania Teveren, der zweite verbliebene Vertreter des Kreises Heinsberg, zog als Gegner den Sieger der Partie zwischen B-Ligist SC Weiler-Volkhoven und Regionalligist Fortuna Köln. Das Spiel fand am Mittwochabend statt und war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht beendet.

2. Runde: SC Blau-Weiß Köln – FC Wegberg-Beeck 0:4 (0:2). Auf Zuspiel von Jan Bach besorgte Shpend Hasani mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze Beecks frühe Führung (13.). Ein Doppelpack von Marc Kleefisch kurz vor und nach der Pause sorgte für klare Verhältnisse. Zunächst traf Kleefisch nach einem Freistoß Aaram Abdelkarims (39.), dann staubte er aus kurzer Distanz ab, nachdem Kölns Keeper einen Schuss Max Fischers nach vorne hatte abprallen lassen (47.). Das Schleifchen um den Sieg band der eingewechselte Aaron Allwicher mit dem 4:0 (89.).

Die munteren Gastgeber, für die es das Spiel des Jahres war und die sich selbst als „Dein Verein im Veedel“ bewerben, versteckten sich vor den 240 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz am Militärring, nicht weit vom Kölner Geißbockheim entfernt, aber keineswegs und hatten in der zweiten Halbzeit Pech mit zwei Pfostenschüssen. „In der Offensive waren die Kölner wirklich nicht so schlecht. Einen Treffer hätten sie daher auch verdient gehabt. Unter dem Strich haben wir die Pflichtaufgabe aber souverän gelöst“, urteilte Henßen.

Ab sofort gilt in Beeck aber erst einmal wieder alle Konzentration der Regionalliga. Da steht für den FC am Samstag die Reise zum SV Straelen an.