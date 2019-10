Fußball : Schafhausen hat richtig Bock aufs Cupfinale

In der Meisterschaft messen sich Beeck und Schafhausen zwangsläufig nicht. Wohl aber beim Rurdorfer Sommercup und in Testspielen – wie hier im Februar 2018 mit Beecks Norman Post am Ball, beobachtet von Schiri Dirk Wiegand. Foto: Michael Schnieders

Kreis Heinsberg Kreispokalendspiel: Am Donnerstag spielt Landesligist Union gegen Mittelrheinligist Beeck. Sonntag steht für den FC das Topspiel in Hennef an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mario Emonds

Ohne ein Spiel herrschte am Samstag im altehrwürdigen Schafhausener Sportplatz im Kuhlert rege Betriebsamkeit: Rund 20 Mann, darunter Trainer Jochen Küppers, etliche Spieler von Unions Erster und Zweiter Mannschaft sowie Vorstandsmitglieder werkelten eifrig rund um den Platz, strichen den Tribünenunterstand neu, brachten Getränkebude und sanitäre Anlagen auf Vordermann. „Bei diesem Frühjahrsputz im Herbst haben wirklich viele mit angepackt“, lobt Küppers das Gemeinschaftswerk.

Grund für diese Aktion: Am Donnerstag, Anstoß 15 Uhr, ist Schafhausen Gastgeber des Heinsberger Kreispokalfinals – Gegner ist der FC Wegberg-Beeck. Es wird ein Spiel zweier befreundeter Vereine. Denn ohne Übertreibung: Zu keinem anderen Verein im Kreis unterhält Kreisprimus Beeck ein derart herzliches Verhältnis wie zur Union. Speziell mit Hermi Jansen, dem „Mister Union“, verstehen sich Beecks Vorstandsmitglieder prächtig, und spätestens seit Beeck die Union ihre beiden Mittelrheinpokalspiele gegen Fortuna Köln im Waldstadion austragen ließ, ist das Verhältnis der beiden Vereine sehr herzlich – natürlich inklusive der dazugehörigen Frotzeleien.

Info Auch Hennef spielt am Feiertag sein Pokalfinale Kreis Sieg Wie Beeck muss auch Hennef am Donnerstag erst einmal im Kreispokalfinale ran. Gegner auf dem Kunstrasenplatz in Lohmar ist der Wahlscheider SV, der aktuelle Zweite der Bezirksliga, Staffel 2.

Längere Pause Während Beeck am Sonntag dann sein Mittelrheinliga-Topspiel beim FC Hennef vor der Brust hat, hat Schafhausen etwas mehr Zeit zum Durchschnaufen: Das Landesligaspiel beim SC Brühl steht erst zwei Tage später an, am Dienstagabend in Brühl.

Am Donnerstag möchte sich die Union nun als perfekter Gastgeber präsentieren. „Und wenn das Wetter einigermaßen mitspielt, werden wir auch eine gute Kulisse haben“, ist sich Küppers sicher. Auch wenn beide das Primärziel, sprich die Qualifikation für den lukrativen Mittelrheinpokal, mit der Finalteilnahme schon erreicht haben – eines betont Küppers mit Nachdruck: „Für uns ist das Finale daheim etwas ganz Besonderes. Dem fiebern hier wirklich alle mächtig entgegen. Wir haben richtig Bock auf dieses Spiel und würden es nur zu gern gewinnen, auch wenn Beeck natürlich der klare Favorit ist.“

Und weil die Vorfreude so groß ist, will Küppers auch nicht die Rotationsmaschine anschmeißen: „Abgesehen davon, dass wir zurzeit viele verletzte und angeschlagene Spieler haben und wir daher auch gar nicht so viel wechseln könnten: Wir wollen das auch gar nicht, wollen mit der bestmöglichen Mannschaft antreten. Das sind wir einfach auch unseren Fans schuldig.“

Etwas anders dürfte es sein Beecker Kollege Michael Burlet handhaben. Wie viel er rotieren lassen will, wusste er Anfang der Woche zwar noch nicht („am Dienstag steht ja auch erst noch ein Training an“), doch eines betonte er da schon mal: „Wir werden eine schlagkräftige Truppe aufbieten. Schließlich geht es um einen Titel, und den wollen wir auch holen. Das ist für uns definitiv kein Freundschaftsspiel.“

Sein Vorgänger, der jetzige Sportliche Leiter Friedel Henßen, pflegte vor dem Kreispokalfinale stets diesen Satz zu sagen: „Jeder in unserem Kader hat den Anspruch, Mittelrheinliga zu spielen – und das kann er im Kreispokalfinale beweisen.“ Burlet: „Exakt so sehe ich das auch. Jeder kann sich da für einen Einsatz im Ligatopspiel in Hennef aufdrängen – und genau das möchte ich von den Jungs auch sehen.“

Womit die aus sportlichen Gründen sicherlich bedeutsamere Partie am Sonntag genannt ist. Denn da tritt Beeck als aktueller Ligaprimus eben beim Dritten FC Hennef an. Von dessen Stärke überzeugte sich Burlet am Sonntag im Topspiel in Düren persönlich. Da führte Hennef bis zur 89. Minute gar 2:0, um sich dann noch mit einem 2:2 begnügen zu müssen – bereits zum dritten Mal im sechsten Saisonspiel wendete Düren so in der Nachspielzeit noch eine Niederlage ab, sicherte sich jeweils noch einen Punkt.

„Von der Spielanlage und von der Qualität der Torchancen her war Hennef bis dahin für mich das bessere Team. Hennef hat mit dieser Leistung unterstrichen, dass es ein echter Titelanwärter ist“, sagt Burlet – und schiebt hinterher: „Das wird für uns also eine richtig heiße Nummer da werden. Keine Frage, das ist eines der Spiele, die eine besondere Note haben.“

Was Dirk Hager genauso sieht: „Düren, Beeck und wir sind meines Erachtens schon die drei besten Teams der Liga“, sagt Hennefs Sportlicher Leiter. Gegen einen Aufstieg in die Regionalliga würde sich in Hennef auch niemand wehren. „Doch ein Muss ist der für uns keineswegs. Wir wollen aber natürlich schon oben mitspielen“, bekräftigt Hager.